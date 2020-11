Fact Check: क्या कोरोना वैक्सीन लेने से बदल जाएगा मानव डीएनए? जानिए वायरल दावे का सच

Fact Check

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए दुनियाभर के देशों को कोविड-19 वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। कई देशों के वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, कुछ वैक्सीनों ने ट्रायल के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार रिजल्ट दिया है। एक तरफ जहां सभी को कोरोना वैक्सीन का इंताजर है वहीं सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब दावे किए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वैक्सीने से मानव शरीर का डीएनए बदल सकता है।

कोरोना वायरस से लोग काफी डरे हुए हैं और लोग जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसे में लोग वैक्सीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर लोगों में गलत धारणा फैला रहे हैं। वायरल हुए वीडियो के साथ एक पोस्ट भी शेयर किया गया है जिसमें प्रसूति-स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ क्रिस्टियन नॉर्थरूप के हवाले से दावा किया गया है कि आने वाला COVID-19 वैक्सीन मानव डीएनए को बदल देगा।

Claim- A video circulating on #SocialMedia claims that the #COVID19 vaccine will introduce mRNA molecule in the body that will change people’s DNA.#PIBFactCheck: This claim is #Fake. The Coronavirus vaccine will not alter human DNA. #Unite2fightcorona pic.twitter.com/JW0C5YigKg