fact check: क्या राहुल गांधी ने चीन बॉर्डर से सेना को हटाकर मजदूरों की तैनाती की बात कही थी?

Fact Check

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। तमिलनाडु(Tamil Nadu) में एक सार्वजनिक सभा में राहुल गांधी(Rahul Gandhi) द्वारा दिया गया भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि, कांग्रेस नेता ने चीन बॉर्डर(china border) पर भारतीय सेना को हटाकर मजदूरों को लगाने का सुझाव दिया है। 26 सेकेंड इस भ्रामक वीडियो को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्विटर पर शेयर किया है।

वायरल हो रही वीडियो क्लिप में राहुल गांधी कह रहे हैं कि, 'मोदी सरकार चीन से भारत को सुरक्षित रखने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का उपयोग कर रही है यदि वह भारत के भारतीय मजदूरों, भारतीय किसानों, भारतीय श्रमिकों का विश्वास जताया होता तो सीमा पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीन की देश के अंदर आने की हिम्मत भी नहीं होगी।

वायरल हो रहे वीडियो में कैप्शन दिया गया है कि, चूंकि राहुल गांधी सोचते हैं कि भारतीय सेना को किसानों और मजदूरों से रिप्लेस किया जा सकता है, तो हम नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया राहुल गांधी को दी गई वीआईपी सुरक्षा को हटा दें और इसे भारतीय किसानों और मजदूरों को सौंप दें। वन इंडिया की फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की पड़ताल की तो चौंकानी वाली सच्चाई सामने आई।

India’s strength is a strong economy, employed youth & social harmony.

Had Mr Modi protected our farmers-labourers-workers instead of hollowing out India by helping his crony capitalist friends, China wouldn’t have had the guts to take our land. pic.twitter.com/XJp0bnUcHb