Fact Check: वायरल हो रही ये तस्वीरें क्या पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की है या नहीं, जानिए क्या है सच

Fact Check

oi-Rahul Goyal

नई दिल्ली, 31 जुलाई: सोशल मीडिया फेक न्यूज़ की बाढ़ सी आ गई है। हाल ही में सोशल मीडिया चार बड़ी राजनीतिक हस्तियों की कुछ तस्वीरें वाले हुई हैं। वो राजनीतिक हस्तियां है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीरें इन नेताओं के युवावस्था की है। हालांकि, सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो को छोड़ दिया जाए तो बाकी फोटो एडिट करके फर्जी दावा किया जा रहा है।

बता दें कि पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी फेक न्यूज़ फैलाने वालों के निशाने पर रहे हैं। तो वहीं, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पर इन फेक न्यूज़ फैलाने वालों के निशाने पर आ गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे है क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है। वायल तस्वीरों के ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीरें उस समय की है जब ये चारों युवा थे। हालांकि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को छोड़ दे तो बाकी की तस्वीरें इन नेताओं की है ही नहीं।

इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। इन फोटोज को एडिट करके यह फर्जी दावा किया जा रहा है। हालांकि, इस दावे की सच्चाई की जानने के लिए गूगल के टूल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल कर चारों तस्वीरों की जानकारी की। तो सच कुछ ओर ही निकलकर सामने आया। बता दें कि जब पीएम मोदी की सफाई करते हुए तस्वीरें के बार में जानकारी की गई तो पता चला वो पीएम मोदी की तस्वीर है ही नहीं। यह फोटो 1946 में खींची गई थी। फोटो को एडिट करके उस शख्स के चेहरे को पीएम मोदी के चेहरे से बदल दिया गया था।

#FactCheck: A set of four photos, supposedly showing four political figures in their youth, has been shared widely on social media.

Read #AFWACheck to know the facts behind these photos.#PMModi #DraupadiMurmuhttps://t.co/FxSGuCU7mu