Fact Check: सरकार ABHA के तहत दे रही है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा? जानें सच

Fact Check

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली, 28 मार्च: सोशल मीडिया पर आए दिन हेल्थ बीमा को लेकर कई तरह के मैसेज वायरल होते रहते हैं। इन वायरल मैसेज में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का भी हवाला दिया जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की एक ऐसी ही हेल्थ बीमा योजना का एक मैसेज वायरल हो रहा है। जिसमें कहा जा रहा है कि, हर नागरिक सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकता है।

वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है कि, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) के तहत कोई भी मुफ्त चिकित्सा बीमा के लिए पंजीकरण करा सकता है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। इसके लिए लाभ लेने वाले लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को लिंक करना होगा। इस वायरल मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया गया है। जिस पर क्लिक करे इसे रजिस्टर्ड कराने की बात कही गई है।

Claim: Anyone can register for free medical insurance under Ayushman Bharat Health Account (ABHA)#PIBFactCheck

This claim is #Fake

ABHA creates digital health records

Ayushman Bharat PM-JAY is the scheme that provides health insurance to eligible families via Ayushman cards pic.twitter.com/X9jFzVXXr5