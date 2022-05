Fact check: क्या इनकम टैक्स विभाग चला रहा कोई लकी ड्रा स्कीम, जानें सच?

Fact Check

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 19 अप्रैल: सोशल मीडिया पर आये दिन फेक न्यूज और अफवाहे देखने को मिल जाती है। यहां तक कि व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम जैसे मैसेज ऐप पर भी अब फॉरवर्ड मैसेज के जरिए फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इसी तरह का मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि भारतीय आयकर विभाग ( इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) लकी ड्रा स्कीम चला रहा है, जिसमें जीतने वालों को हजारों रुपये इनाम राशि में दी जा ही है। धोखेबाजों द्वारा इस झूठे दावे के साथ ई-मेल और संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा चलाई जा रही लकी ड्रा में एक शख्स ने लॉटरी जीती है। आइए जानें इस फेक मैसेज का क्या है सच?

E-mails and messages are being circulated by fraudsters with a false claim that the recipient has won a lottery.#PIBFactCheck

▶️Beware of such lottery scams!

▶️Do not share your personal or financial information on such calls, emails and messages. pic.twitter.com/5Ypeq2ZF0I