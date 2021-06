कमजोर भाग्य रेखा करवाती है उम्र से ज्यादा बड़े व्यक्ति से शादी

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 18 जून। विवाह एक ऐसा बंधन है जो केवल दो शरीरों को ही नहीं बल्कि दो आत्माओं, दो परिवारों और दो अलग संस्कार-संस्कृति के इंसानों को एक सूत्र में जीवनभर के लिए बांध देता है। इसीलिए प्रत्येक धर्म-समाज में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में देखा जाता है। हिंदू परिवारों में तो विवाह से पूर्व भावी वर-वधू की कुंडली मिलाने की प्रबल परंपरा भी है। हस्तरेखा शास्त्र में भी विवाह से जुड़े ऐसे अनेक योग बताए गए हैं जिन्हें देखकर पता लगाया जा सकता है किजातक का विवाह किन परिस्थितियों में और कैसा होगा।

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जब शुक्र पर्वत जो अंगूठे के नीचे होता है तथा गुरु पर्वत जो तर्जनी अंगुली के नीचे होता है, ये दोनों पर्वत जब पूर्ण विकसित और दोष रहित हो तो विवाह के पूर्ण योग बनते हैं। इनके अलावा कई योग होते हैं,

आइए जानते हैं उनके बारे में-

विवाह में बाधा और तलाक भी बताती हैं रेखाएं

