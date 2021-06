Face Reading: 'ललाट' पर भी होती हैं ग्रहों की रेखाएं जो बताती हैं 'दिल' का हाल

Astrology

नई दिल्ली, 24 जून। कई जानकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसके व्यवहार, गुण, अवगुण, भविष्य तक के बारे में बता देते हैं। यह दरअसल फेस रीडिंग के अंतर्गत किया जाता है। जिसमें चेहरे, खासकर मनुष्य के ललाट पर मौजूद विभिन्न ग्रहों की रेखाओं और चिन्हों का अध्ययन किया जाता है।यदि ललाट की बात करें तो प्राचीन मुनियों ने ललाट पर सात प्रकार की रेखाएं बताई हैं। ये सात रेखाएं राहू-केतु को छोड़कर बाकी सातों ग्रहों की होती हैं।

ललाट पर सबसे ऊपर बालों के ठीक नीचे सबसे पहली शनि रेखा होती है। उसके नीचे दूसरी गुरु रेखा, उसके नीचे तीसरी मंगल रेखा, उसके नीचे चौथी सूर्य रेखा, पांचवीं शुक्र रेखा, छठी बुध रेखा और सातवीं सबसे नीचे चंद्र रेखा होती है।

इन रेखाओं के कुछ फल

