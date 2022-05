Lunar Eclipse 2022: चांद को लगा ग्रहण लेकिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, गर्भवती महिलाएं रखें ख्याल

Astrology

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली , 16 मई। साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है।चंद्रग्रहण आज सुबह 08 बजकर 59 मिनट से प्रारंभ हो गया है जो कि दोपहर 12.30 बजे खत्म हो जाएगा। हालांकि ये इंडिया में प्रभावी नहीं था इसलिए इसका सूतक नहीं लगा और इसी के चलते आज पूर्णिमा की पूजा पर कोई असर नहीं हुआ लेकिन ज्योतिषियों के मुताबिक भले ही ये ग्रहण भारत में नहीं दिखा लेकिन इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। ग्रहण हमेशा बुरा नहीं होता है, कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक असर होता है।

English summary

The first lunar eclipse of 2022 is almost over. This chandra grahan is good for these zodiac signs. here is some tips pregnant women.