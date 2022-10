Surya Grahan 2022: गर्भवती महिलाएं भूलकर भी ना करें आज ये काम

Astrology

Surya Grahan and Pregnant women: आज साल 2022 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है। वैसे तो ये आंशिक है लेकिन दिवाली के दूसरे दिन लगने वाले इस ग्रहण को लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं। फिलहाल ग्रहण काल में हर किसी को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर के गर्भवती महिलाओं को, जिनको अपने साथ-साथ गर्भ में पल रहे शिशु का भी ख्याल रखना होता है। दरअसल धर्म और ज्योतिष की बातों से अलग हटकर देखा जाए तो वैज्ञानिक भी इस बात से इत्फाक रखते हैं क्योंकि ग्रहण के दौरान बहुत सारी Ultraviolet Rays निकलती है,जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बढ़िया नहीं होती हैं।

इन बातों का रखें ख्याल

गर्भवती महिलाएं क्या खाएं?

अब सवाल ये उठता है कि ग्रहण काल में लोगों को भोजन करने से मना किया जाता है लेकिन गर्भवती महिलाओं का लंबे वक्त तक भूखा रहना अच्छा नहीं होता है, ऐसे में क्या करना चाहिए तो उनके लिए सलाह है कि गर्भवती महिलाएं फल और मेवे का सेवन करें और खट्टी चीजों को खाने से परहेज करें। पानी काफी पिएं और मसालेदार और तेलयुक्त भोजन को खाने से बचें।

गर्भवती महिलाएं अपना मन शांत रखने के लिए 'ऊं' के अलावा इन मंत्रों का भी करें जाप

Surya Grahan 2022: क्यों बंद होते हैं मंदिरों के कपाट ? क्यों नहीं खाया जाता है ग्रहणकाल में भोजन?

