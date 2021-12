Surya Grahan 2021: गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता सूर्य ग्रहण, जानिए क्यों?

Astrology

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 04 दिसंबर। साल 2021 का अंतिम 'सूर्य ग्रहण' आज लगने जा रहा है। हालांकि ये ग्रहण में भारत में नजर नहीं आने वाला है और इस कारण प्रभावी नहीं है लेकिन ग्रहण का असर व्यक्ति के ग्रहों पर पड़ता है और इस कारण ग्रहण काल में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खासकर के ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास ख्याल रखना होता है क्योंकि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सही नहीं होती है।

आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

English summary

Todays The last Solar Eclipse of 2021. according to mythology Grahan Kaal is an inauspicious period during which evil forces are active, especially harmful for pregnant women. Iis tit True? read deatils.