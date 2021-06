जन्मकुंडली में जानिए कौन है मारक और प्रबल मारक ग्रह?

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 22 जून। किसी भी जन्मकुंडली का विचार करते समय मारक स्थान और मारकेश का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। मारक स्थान वह होता है जहां से किसी जातक की आयु और उसके लिए मारक ग्रह अर्थात् कौन सा ग्रह उसके मृत्यु तुल्य कष्ट या उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, उसका विचार किया जाता है। कुंडली में जन्म लग्न से अष्टम भाव और उस अष्टम भाव से अष्टम भाव अर्थात् लग्न से तीसरा स्थान आयु स्थान कहलाता है। और अष्टम व तृतीय के द्वादश स्थान सप्तम और द्वितीय मारक स्थान कहे जाते हैं। इन मारक स्थान में जो राशि होती है उसके स्वामी मारकेश कहलाते हैं। इस प्रकार हमने देखा किसप्तम और द्वितीय भाव मारक स्थान होते हैं औन इन दोनों में भी सप्तम से द्वितीय प्रबल मारक होता है।

अपने लग्न के अनुसार जानिए मारक-प्रबल मारक

सूर्य से आयु विचार

जन्म कुंडली में सूर्य को आत्म तत्व का प्रतीक माना गया है। इसीलिए यह ग्रह आयु प्रदाता कहा गया है। जन्मकुंडली में सूर्य की स्थिति देखकर पता लगाया जा सकता है किमनुष्य की आयु कितनी होगी। सामान्य नियम के अनुसार लग्नेश अर्थात् लग्न स्थान की राशि का जो स्वामी होता है यह यदि सूर्य का मित्र है तो जातक दीर्घायु होता है। लग्नेश सूर्य से सम भाव रखता हो तो मध्यायु और लग्नेश सूर्य का शत्रु हो तो अल्पायु मानना चाहिए। दीर्घायु न्यूनतम 96 वर्ष और अधिकतम 120 वर्ष की होती है। मध्यायु 64 से 80 वर्ष तक होती है और अल्पायु 32 से 40 वर्ष तक मानी गई है।

English summary

If Jupiter or Venus is the Lord of seventh house, it becomes a strong Marak. Mercury and Moon are considered to be the least powerful Marak planets.