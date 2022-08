Palmistry: हस्तरेखा बताती है प्रशासनिक सेवा में जाने का योग

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 21 अगस्त। जन्मकुंडली की तरह हस्तरेखा में भी करियर के बारे में सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। हस्तरेखा में बुध, सूर्य और गुरु की रेखाओं और पर्वतों से प्रशासनिक अधिकारी बनने का योग देखा जा सकता है।

आइए जानते हैं कुछ रेखाओं-पर्वतों और चिह्नों के संयोग...

English summary

Can a palm tells the sum of going to administrative service? , what says Palmistry about this? read details here.