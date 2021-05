Mercury Transit in Gemini: बुध का राशि परिवर्तन, जानिए क्या होगा असर?

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 26 मई। ग्रहों में राजकुमार कहलाने वाले बुध आज प्रात: 8.55 बजे स्वराशि मिथुन में गोचर कर गए हैं। मात्र पांच दिन बाद अर्थात् 30 मई को सूर्योदय पूर्व तड़के 4.05 बजे वक्री हो जाएंगे और 3 जून को सूर्योदय पूर्व रात्रि में 2 बजकर 11 मिनट पर वक्री अवस्था में पुन: वृषभ राशि में लौट आएंगे। इस प्रकार मात्र 9 दिनों में वापस मिथुन से वृषभ राशि में आ जाएंगे। संयोग की बात यह कि 3 जून को ही प्रात: 6 बजकर 14 मिनट पर बुध पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। इसके बाद 7 जुलाई 2021 को प्रात: 11.05 बजे पुन: मिथुन राशि में गोचर करेंगे।

बुध का अस्त होना, वक्री होना, वृषभ से मिथुन, मिथुन से वृषभ और पुन: वृषभ से मिथुन में गोचर करना 43 दिन के समय में बुध में इतने सारे बदलाव के कारण सामान्य जन जीवनव से लेकर प्रकृति, पर्यावरण, प्राणियों, मौसम आदि पर कई तरह के अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे।

यह पढ़ें: Lunar Eclipse 2021 Pregnancy Precautions : गर्भवती महिलाओं को क्यों नहीं देखना चाहिए चंद्र ग्रहण?

किस राशि पर क्या प्रभाव

ये उपाय करें

बुध के इतने सारे परिवर्तनों के दौरान आने वाली परेशानियों से बचने के लिए भगवान श्री गणेश के हरे रंग की मूर्ति का नित्य पूजन करें। पेड़ पौधों की सेवा करें। तुलसी, पीपल आदि में नियमित रूप से जल अर्पित करें। गाय को हरा चारा या हरे धनिया खिलाएं।

English summary

The planet Mercury Mercury Transit in Gemini Today. Let’s see what result it has in store for all the Moon signs.