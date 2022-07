Kundali: क्या आपकी कुंडली में है अचानक धन आने का योग?

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 11 जुलाई। प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। कई लोगों को पैतृक संपत्ति इतनी मिल जाती है कि उन्हें पूरे जीवन धन कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ती जबकिकुछ लोगों का पूरा जीवन दौड़भाग करते हुए बीत जाता है किंतु वे जीवन जीने लायक धन अर्जित नहीं कर पाते। कुछ लोगों को अचानक कहीं से बड़ी धन राशि प्राप्त हो जाती है।

वैदिक ज्योतिष में अकस्मात धन प्राप्ति के अनेक योग मिलते हैं। कुंडली में धन लाभ करवाने वाले मुख्य ग्रह द्वितीयेश एवं लाभेश हैं। द्वितीय एवं एकादश दोनों भावों का कारक ग्रह बृहस्पति होता है और अकस्मात फल देने वाले ग्रह हैं राहु और केतु। इसलिए कुंडली में द्वितीय भाव, एकादश भाव, द्वितीयेश, एकादशेश, बृहस्पति, राहु, केतु की स्थिति जितनी प्रबल होगी आकस्मिक धन प्राप्ति के योग उतने ही अच्छे बनेंगे।

राहु-केतु की शांति के लिए 18 शनिवार करें व्रत

यह हैं कुछ प्रमुख योग

English summary

In Vedic astrology, there are many yogas of sudden wealth or money. The main planets that bring wealth in the horoscope are the dritiyesh and labhesh.