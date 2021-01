राज खोलता है स्त्री की कुंडली का सप्तम भाव, जानिए इसके बारे में सब कुछ

Know about the Saptam bhav in WOMEN Kundali: जन्मकुंडली का सप्तम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह वैवाहिक और दांपत्य सुख का दर्पण होता है। सप्तम भाव से किसी स्त्री या पुरुष के संबंधों के बारे में विचार किया जाता है। स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव से उसके पति का और पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव से उसकी पत्नी के बारे में विचार किया जाता है। यहां हम केवल स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव के बारे में विचार करेंगे। दैवज्ञ आचार्य वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ लघुजातकम में स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है।

Here is know about the saptam bhav in WOMEN Kundali, its very important, here is details.