World Bank से अफगान किसानों 150 मिलियन डॉलर, खाद्य सुरक्षा चिंता के बीच मिली बड़ी राहत

काबुल, 15 जून : युद्ध की विभीषिका झेल रहे रूस और यूक्रेन से बाहर भी कई देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। गत 24 फरवरी से शुरू हुई लड़ाई खत्म होने के कोई संकेत नहीं हैं। जिन देशों में रूस और यूक्रेन से खाद्यान इंपोर्ट किया जाता था, इन पर युद्ध का भयानक असर पड़ा है। अफगानिस्तान भी रूस यूक्रेन की जद में आया है। युद्ध के कारण अफगानिस्तान में खाद्यान्न संकट की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में संकट की गंभीरता भांपते हुए वर्ल्ड बैंक ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं।

दरअसल, वर्ल्ड बैंक की ओर से अफगानिस्तान के किसानों (afghanistan farmers) को 150 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है। अफगानिस्तान की खाद्य सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, किसानों को उनके कृषि उत्पादों को बढ़ाने के साथ-साथ बढ़ी हुई असुरक्षा को कम करने के लिए सहायता मुहैया कराई गई है। FAO के मुताबिक अफगानिस्तान में व्यापक मानवीय संकट है। इस दबाव के कारण अफगानों के बीच कई स्तरों पर अत्यधिक खाद्य असुरक्षा को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने 150 मिलियन डॉलर जारी किए हैं।

एएनआई ने खामा प्रेस (Khaama Press) की रिपोर्ट के हवाले से कहा, एफएओ के अनुसार, यह विश्व बैंक की सहायता की पहली किश्त है, दूसरी किस्त के साथ, कुल 45 मिलियन अमरीकी डालर, आगामी 24 महीनों के भीतर जारी होने की उम्मीद है।

The World Bank has granted USD 150 million in aid to Afghan farmers as food security continues to plummet in the country due to the ongoing invasion of Ukraine by Russia.