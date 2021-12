विश्व एड्स दिवस: सीएम पटनायक ने लिया गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने, AIDS को खत्म करने का संकल्प

Samachar

oi-Sagar Bhardwaj

भुवनेश्वर, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस की वर्षगांठ पर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और एड्स रोगियों से जुड़े कलंक को दूर करने का संकल्प लिया ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें। पटनायक ने ट्विटर पर कहा, लंबे समय तक COVID-19 महामारी के बीच, यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर में लाखों लोग एचआईवी / एड्स के साथ जी रहे हैं।

Amidst prolonged #COVID19 pandemic, let’s not forget that millions of people are living with HIV/AIDS across the globe. On #WorldAIDSDay, let's pledge to ensure quality & affordable healthcare, end inequities, remove stigma, so that people affected by AIDS can lead a normal life. pic.twitter.com/wn0QXzCH2T