Varalakshmi Vrat 2022: वरलक्ष्मी व्रत आज, जानिए पूजा विधि

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 05 अगस्त। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबंधन से ठीक पहले आने वाले शुक्रवार के दिन वरलक्ष्मी व्रत किया जाता है। यह व्रत आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। वरलक्ष्मी व्रत दक्षिण भारत के राज्यों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन अब यह संपूर्ण भारत में किया जाने लगा है। क्योंकि इस व्रत के अद्भुत चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलते हैं।

English summary

Varalakshmi Vratam or Vara Mahalakshmi Vrata is a festival celebrated to propitiate the Goddess Lakshmi. It is one of the major forms of pooja performed by several women in the states of Southern India. here is vrat Benefits and Puja Vidhi.