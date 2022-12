Shri Vishnu Stotra Benefits: एकादशी पर करें श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ, दूर होंगे सारे कष्ट

सच्चे मन से विष्णु स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इंसान के जीवन में सकारात्मकता आती है और वो तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ता है।

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

Shri Vishnu Stotra: एकादशी या गुरुवार के दिन अगर श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ किए जाए तो इंसान को सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। लोगों को सुख का अनुभव होता है। आपको बता दें कि श्री विष्णु स्तोत्र हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित पवित्र मंत्रों में से एक है, जिसका पाठ करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा लेता है। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालन कर्ता हैं। अगर सच्चे मन से विष्णु स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इंसान के जीवन में सकारात्मकता आती है और वो तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ता है।



श्रीविष्णुपूजास्तोत्रम्

Bhagavad Gita Chalisa Paath: यहां पढे़ं भगवत गीता चालीसा , जानें महत्व और लाभ

English summary

Shri Vishnu Stotra is one of the most revered sacred chants in Hinduism and a powerful. here its Benefits In Hindi.