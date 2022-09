Shardiya Navratri 2022: गज पर सवार होकर आएंगी मां अंबे ,नाव पर होंगी विदा, जानिए क्या है इसका मतलब?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 20 सितंबर। आदि शक्ति के दिन की शुरुआत यानी कि शारदीय नवरात्र का प्रारंभ सोमवार यानी कि 26 अक्टूबर से होने जा रहा है। नवरात्रि उत्सव की तैयारी जोरों पर है, कहीं लोग डांडिया खेलने की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं पर गरबा खेलने का अभ्यास किया जा रहा है तो वहीं कहीं लोग अभी से ही घरों में कलश स्थापना की तैयारी में जुटे हैं। इस बार पूरे नौ दिनों का नवरात्र है, जो अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है।

