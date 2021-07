Sawan Month 2021: जानिए कब से शुरू हो रहा है शिव का प्रिय महीना 'सावन'?

Religion Spirituality

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 13 जुलाई। शिव आराधना का महीना सावन 25 जुलाई से 22 अगस्त 2021 तक रहेगा। इस बार 29 दिनी सावन माह में शिव आराधना के लिए विशेष माने जाने वाले चार सोमवार रहेंगे। इस अवसर पर भगवान की विशेष पूजा-अर्चना, अभिषेक किया जाता है। न केवल मंदिरों में बल्कि घर-घर में भोले का विभिन्न स्वरूपों में शृंगार किया जाता है। साथ ही सावन महीने में विभिन्न तीज-त्योहारों का उल्लास भी छाएगा। प्रकृति पूजन का पर्व हरियाली अमावस्या और नागपंचमी के साथ ही भाई-बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा।

Shravan or Sawan Month for Northern States of India will begin from 25th of July 2021 and will end on Monday, 22nd August 2021, here is details.