Krishna Janmashtami 2021 : जन्माष्टमी के दिन करें भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप, होंगे हर क्षेत्र में कामयाब

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 24 अगस्त। भगवान श्रीकृष्ण सोलह कलाओं से युक्त भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार हैं। श्रीकृष्ण की भक्ति भोग, सुख, मोक्ष प्रदान करने वाली है। श्रीकृष्ण समस्त सुखों और वैभव को प्रदान करने वाले हैं। जन्माष्टमी के दिन अपनी आवश्यकता के अनुसार मंत्रों को सिद्ध करके समृद्धिशाली बन सकते हैं।

आइए जानते हैं सिद्ध पांच मंत्र-

कृं कृष्णाय नम:

इस मंत्र के जाप से समस्त सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। अटका हुआ पैसा प्राप्त होता है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

ऊं देवकीनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण: प्रचोदयात

यह कृष्ण गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं।

ऊं श्रीं नम: श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा:

यह श्रीकृष्ण का सप्तदशाक्षर मंत्र है। यह मंत्र पांच लाख बार जपने से सिद्ध होता है। इसके जाप श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन से प्रारंभ करना चाहिए। एक बार यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो व्यक्ति के काम फटाफट होने लगते हैं। वह जो चाहे वह हासिल कर सकता है।

क्लीं कृष्णाय नम:

भगवान कृष्ण के इस मंत्र को प्रबल आकर्षण करने वाला मंत्र कहा जाता है। इसके सवा लाख जाप करने से यह सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद जातक में एक अद्भुत आकर्षण प्रभाव पैदा होता है। जातक का व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है।

ऊं नमो भगवते वासुदेवाय

इस मंत्र के नियमित जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य मृत्यु के बाद नर्क की यातनाएं नहीं भोगता है और जीवित रहते हुए भी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।

