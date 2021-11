Dev Deepawali 2021: सफलता पाने के लिए भगवान शिव को करें इन मंत्रों से प्रसन्न

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 16 नवंबर। 'देव दीपावली' 19 नवंबर को है इस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से इंसान के सारे कष्टों का निवारण होता है और उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। वैसे भी ये दिन भगवान शिव को समर्पित है इसलिए इस दिन भोलेनाथ की पूजा विशेष मंत्रों के साथ करनी चाहिए।

ये हैं मंत्र

शिव स्तुति मंत्र का जाप करने से हर मनोकामना पूरी होती है।

कार्तिक पूर्णिमा पर लगेगा 'खंडग्रास चंद्रग्रहण', जानिए क्या होगा हम पर असर?

English summary

Kartika Purnima or Dev Deepawali majorly celebrated in North India is the festival of lights of the Gods.Chanting Lord Shiva Mantra for Success and Money. here is some mantra.