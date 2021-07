Chaturmas 2021: 117 दिन का होगा चातुर्मास, जानिए खास बातें

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 14 जुलाई। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी 20 जुलाई से कार्तिक शुक्ल एकादशी 14 नवंबर 2021 तक रहेगा। कुल 117 दिन के चातुर्मास में जप, तप, दान-धर्म, मंत्र सिद्धि किए जाते हैं। चातुर्मास में संयमित जीवन जीने से अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के साथ जैन और बौद्ध धर्मो में भी चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। यह वर्षाकाल का समय होता है।

Chaturmas starts on July 20th and ends on Nov 14th, in 2020, during this time, Lord Vishnu was able to do so in Yoga Nidra. Here is Do and Dont, Very Careful For Health in this Month.