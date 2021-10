केन्द्र में यूपी का ब्राह्मण चेहरा हैं अजय मिश्र, इस्तीफा लेना आसान नहीं

Opinion

लखनऊ, 11 अक्टूबर: लखीमपुर खीरी हिंसा के कारण केन्द्र सरकार गहरे दबाव में है। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या केन्द्र सरकार केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी से इस्तीफा लेगी ? मामला तूल पकड़ने के बाद अजय मिश्र केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन भाजपा ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ आये लेकिन उन्होंने अजय मिश्र के बारे में कुछ नहीं कहा। अजय मिश्र से क्यों नहीं लिया जा रहा इस्तीफा ?

लखीमपुर खीरी हिंसा: अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रखा 'मौन व्रत'

Ajay Mishra is the Brahmin face of UP at the center, it is not easy to take resignation