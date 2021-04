बंगाल चुनाव: उलुबेरिया में TMC नेता के घर से EVM और वीवीपैट बरामद, अधिकारी सस्पेंड

West Bengal

oi-Pallavi Kumari

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021: पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर विवाद जारी है। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता के घर ईवीएम और वीवीपैट बरामद हुई है। चुनाव आयोग ने इस मामले में सेक्टर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने घटना पर जानकारी देते हुए कहा, सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। यह आरक्षित ईवीएम थी, जिसे अब चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में पांच चरण के मतदान होने अभी बाकी हैं। मतों की गिनती 2 मई 2021 को होगी।

चुनाव आयोग ने कहा है कि मामले में सेक्टर अधिकारी से जुड़ी सेक्टर पुलिस को भी निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। उक्त ईवीएम और वीवीपैट को स्टॉक से बाहर कर दिया गया है और इसका उपयोग चुनावों में नहीं किया जाएगा।

हालांकि चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम नहीं बताया है, जिसके यहां से ईवीएम मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम और पीपीपैट मिला है।

Sector Officer has been suspended. It was a reserved EVM that has been removed from the election process. Severe action will be taken against all involved: Election Commission of India (ECI)

