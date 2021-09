BJP के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- 'बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना 1% भी नहीं'

West Bengal

कोलकाता, 29 सितंबर। भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब BJP के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'बंगाल में इस वक्त साफ-सुथरे इलेक्शन को लेकर बातें सोचना एकदम गलत है, यहां निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना 1% भी नहीं है, यहां पोलिंग बूथ पर कब्जे होंगे, मतदाताओं को धमकाया जाएगा, उन्हें डराया जाएगा, यहां चुनाव पर कब्जा करने वाला काम होगा, जो हालात इस वक्त यहां है उस हिसाब से यहां कुछ भी सही हो ही नहीं सकता है।'

कैलाश विजयवर्गीय ने दिलीप घोष की बात को सही ठहराते हुए कहा कि 'उन्होंने जो बोला है वो सही कहा है, यहां चुनाव निष्पक्ष होने की कोई भी संभावना नहीं है।' गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुके हैं, अब 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। इस सीट पर सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल के बीच है।

हाईकोर्ट का उपचुनाव पर रोक लगाने से मना

मंगलवार को भवानीपुर की सीट के इलेक्शन को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कोर्ट ने 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया। मालूम हो कि बीजेपी नेता दिलीप घोष ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि भवानीपुर उपचुनाव को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि वहां टीएमसी ने उपद्रव कर रखा है। हमारी पार्टी को प्रचार करने से रोका जा रहा है।जब हमने इसका विरोध किया तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है , हमारे प्रचार अभियान को रोका जा रहा है, जो कि सरासर गलत है।

सीएम ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती

आपको बता दें कि इस सीट पर विजय हासिल करना ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से चुनाव हार चुकीं है, उन्हें बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने बहुत ही क्लोज मुकाबले में हराया था। ऐसे में भवानीपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना टीएमसी और सीएम ममता दोनों के लिए बड़ा चैलेंज है। इसलिए तृणमूल ने यहां जमकर एड़ी-चोटी का दम लगाया है, अब वोटर्स किसका साथ देते हैं, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम बताएगा।

'गटर से निकले और नाले में जाकर गिरे'

कैलाश विजयवर्गीय ने जहां बंगाल चुनाव को लेकर ये बात कहीं वहीं दूसरी ओर छात्र नेता से नेता बने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 'कोई अगर गटर से निकले और नाले में जाकर गिरे तो उसके प्रति बस सहानुभूति हो सकती है, अब मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं।'

