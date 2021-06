ममता बनर्जी बोलीं- फर्जी वैक्सीन स्कैम मामले में करेंगे सख्त कार्रवाई, BJP और केंद्र को लिया आड़े हाथ

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, 30 जून। कोरोना वायरस महामारी के बीच हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सियासी आरोपों का दौर जारी है। बुधवार को सीएम ममता बनर्जी ने कोविड वैक्सीन को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फर्जी वक्सीन घोटाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी नेशनल टीवी पर टीएमसी सरकार को बदनाम करने के लिए रोज झूठे दावे करती है।

सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने छोटे राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल को कम कोविड वैक्सीन दी। उन्होंने फर्जी वैक्सीन कांड को लेकर बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अपने आप में अलग मामला है, इसकी जांच चल रही है। उन्होंने अपने बयान में इस बात की ओर इशारा किया है कि इस स्कैम में बीजेपी का भी हाथ हो सकता है। आपको बता दें बंगाल में फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर चलाने के आरोप में गिरफ्तार देबांजन देब को आतंकवादी से अधिक खतरनाक करार देते हुए ममता सरकार ने पुलिस को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इस बीच बुधवार को वह बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर भी भड़कीं। उन्होंने कहा, 'नेशनल टीवी पर हर दिन पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा होती है, बीजेपी टीवी चैनलों पर हुक्म चला रही है और वे गलत सूचना दे रहे हैं। यह गृह मंत्री के कार्यालय में तैयार किया गया खेल है, मुझे यकीन है कि इसे होम मिनिस्टर के ऑफिस से ही प्लांट किया गया है।' वैक्सीन की आपूर्ति पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा, हमें 1.99 करोड़ वैक्सीन की खुराक मिली है और हमने 1.90 करोड़ खुराकें दी हैं। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं हैं इसलिए हम कोलकाता में केवल दूसरी खुराक दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल से छोटे राज्यों को हमसे ज्यादा वैक्सीन की खुराक मिली है।

#WATCH | State govt is taking strong action (against fake vaccine scam). Every day there is a discussion about West Bengal on national TV, BJP is dictating TV & they're giving misinformation. It's a planted game from Home Minister's office, I am sure about it...: West Bengal CM pic.twitter.com/5UOptPLBja