West Bengal

कोलकाता, 14 जून। कोरोना महामारी के चलते पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 1 जुलाई तक प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है इसके साथ ही राज्‍य सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।

बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को ये आदेश जारी करते हए निम्‍नआदेश जारी किया है।

Due to the Corona epidemic, the Mamata government of West Bengal has extended the restrictions till July 1, along with the state government has exempted essential services.