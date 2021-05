नारदा घोटाला मामले से कांग्रेस ने किया किनारा, कहा- CBI करे जांच, केस से हमारा कोई लेना-देना नहीं

West Bengal

कोलकाता, 23 मई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक्टिव हो गई है। नारदा घोटाला मामले को लेकर बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमायी हुई है। सीबीआई ने इस केस में अब तक चार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के इस चर्चित केस पर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है। सीबीआई द्वारा टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को बड़ी बात कही।

पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से नारदा घोटाला मामले पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, 'नारदा घोटाला मामला बहुत साल पुराना है। 2016 से यह मामला चलता रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इसकी CBI जांच कराने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में मांग की थी। CBI मामले में जांच करे, इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है।' अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर अभी बीजेपी या टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी लगातार सीबीआई की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं।

बता दें कि नारदा घोटाला केस में टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। 17 मई को सीबीआई के नारदा घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कोलकाता में सीबीआई ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के इस कदम को पूरी तरह से गलत बताया और राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया।

