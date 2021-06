यूपी से गंगा नदी में बहाए शव बंगाल पहुंचे, ममता सरकार करवा रही अंतिम संस्कार

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, जून 21: कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार से सामने आया था कि लोग शवों को नदी में बहा दे रहे थे, जब यह मामला गरमाया तो राजनीति शुरू हो गई। यहां तक खबर यह भी सामने आई थी कि यूपी में नदी के किनारे शवों को दफनाए जा रहे थे। हालांकि बाद में नदी में कोई शव ना बहाए इसके लिए निगरानी रखी गई और ऐसे मामले थमने लगे। अब इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यूपी की नदियों में बहाए गए शव बंगाल पहुंच रहे हैं।

सोमवार (21 जून ) को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि कोरोना से संक्रमित होने की आशंका वाले शव नदी में बहते हुए यूपी से पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। ऐसे कई शव देखे गए हैं। नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। हम शवों को नदी से बाहर निकाल रहे हैं और अंतिम संस्कार कर रहे हैं।

Bodies likely to be infected with COVID are reaching West Bengal from UP, floating in the river. Several such bodies have been spotted. River water is getting polluted. We are pulling out the bodies from the river and forming last rites: West Bengal CM Mamata Banerjee