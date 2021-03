नंदीग्राम में प्रचार के आखिरी दिन जुबानी जंग तेज, ममता बोलीं- BJP को राजनीतिक रूप से यहीं दफन करना है

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दूसरे चरण के तहत बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम के लिए भी वोटिंग होगी। ऐसे में ममता बनर्जी ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम के सोना चूरा में प्रचार किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बंगाल के अंदर राजनीतिक रूप से दफन करना है और नंदीग्राम से बाहर करना है।

Bury Bharatiya Janata Party politically and bowl them out from Nandigram & West Bengal: West Bengal CM & TMC leader Mamata Banerjee in Sona Chura, Nandigram. #WestBengalElections2021 pic.twitter.com/4ms59xqeI4

नंदीग्राम मेरा घर है- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैंने अगर नंदीग्राम में आने का फैसला किया है तो मैं नंदीग्राम को कभी नहीं छोड़ूंगी, नंदीग्राम मेरा घर है, मैं चाहती तो कहीं और से भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन इस जगह की माताओं और बहनों को सम्मान देने के लिए मैंने नंदीग्राम को चुना है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि नंदीग्राम आंदोलन को मैं सलाम करती हूं और यही वजह है कि मैंने सिंगूर को छोड़कर इस सीट को चुना।

Remember, if I have entered Nandigram once, I will not leave. Nandigram is my place, I will stay here: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Sona Chura, Nandigram.#WestBengalPolls pic.twitter.com/fsNiEVTyXl