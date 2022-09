CUET 2022 -BHU की 18 हजार सीटों की सूची 7 अक्टूबर को होगी जारी, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई आसान

Varanasi

वाराणसी, 22 सितंबर : सीयूईटी अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। जो भी छात्र एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा दिए हैं उन्हें अब BHU में रजिस्ट्रेशन के लिए साइन अप नहीं करना पड़ेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट bhuonline.in के माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी प्रवेश पत्र पर दिए गए एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज कर छात्र सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे में छात्रों को अब पहले की तरह साइनअप करते समय अपने सभी जानकारियों को दर्ज नहीं करना होगा।

