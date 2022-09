वाराणसी : अनैतिक काम करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई- भूपेंद्र चौधरी

Varanasi

oi-Pravinkumar Yadav

वाराणसी, 02, सितंबर : भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। शुक्रवार को वे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस दौरान उनके साथ भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दर्शन पूजन करने के बाद काशी विश्वनाथ धाम से निकलते समय उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान वे मदरसों के सर्वे, भारतीय जनता पार्टी संगठन सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कराए जाने के मामले में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अनैतिक काम करने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यवाही की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी।

English summary

bhupendra chaudhary said in varanasi that action will be taken against those who do immoral things