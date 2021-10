उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिर से शुरू, बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे को दुरुस्त कर रहीं टीमें

Uttarakhand

हरिद्वार, 20 अक्टूबर 2021: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिर शुरू हो गई है। सरकार ने कहा है कि, तीर्थयात्री यमुनोत्री-गंगोत्री और केदारनाथ धाम आसानी से जा सकते हैं। वहीं, बद्रीनाथ जाने वाले बदरीनाथ हाईवे को दुरुस्त किया जा रहा है। यह हाईवे भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जोशीमठ के पास यह अभी बंद है, और इसीलिए यहां फिलहाल बदरीनाथ यात्रा शुरू नहीं हो सकी है।

उत्तराखंड पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि, शीघ्र ही बद्रीनाथ यात्रा भी सुचारू हो जाएगी। पुलिस ने अपने आॅफिशियल ट्विटर पर कहा कि, यमुनोत्री-गंगोत्री, केदारनाथ धाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है। हालांकि, जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद होने के कारण बद्रीनाथ यात्रा फिलहाल शुरू नहीं हो सकी है, मगर बद्रीनाथ यात्रा भी जल्द सुगम होगी।

भाजपाध्यक्ष ने लिया जायजा

आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुखातिब होकर, बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड का जायजा लिया। जेपी नड्डा ने निर्देश दिया है कि, छोटे समूहों में स्वास्थ्य-कर्मियों को प्रभावित लोगों तक पहुंचना चाहिए।

