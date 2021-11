क्या था देवस्थानम बोर्ड? जिसपर महज एक साल के भीतर भाजपा को लेना पड़ा यूटर्न

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 30 नवंबर। उत्तराखंड की धामी सरकार ने केन्द्र सरकार की तरह प्रदेश के एक बड़े ​मुद्दे पर रोलबैक कर बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। 1 साल तक पंडा समाज के विरोध और आंदोलन के दबाव के बाद सरकार ने चुनाव में नफा नुकसान को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी इस पर कैबिनेट की मुहर और विधानसभा सत्र में संसोधन होना है। इसके बाद ही पुरोहितों को उनका हक दोबारा मिल पाएगा, जिसके लिए वे आशंकित नजर आ रहे थे।

ये भी पढ़ें-'जिस तरह अर्जुन की निगाहें मछली की आंख पर थी, उसी तरह मैरी नजर भी सैन्य धाम पर' : गणेश जोशी

English summary

What was Devasthanam Board? On which BJP had to take Uturn within just one year.