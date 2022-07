Weather alert:चार धाम यात्रा पर हैं तो हो जाइए सावधान, जानिए कब है भारी और कब है बहुत भारी बारिश

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 1 जुलाई। उत्तराखंड में मानसून आते ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने चार जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का ऑरेंज व यलो अलर्ट जारी किया है। चार जुलाई के बाद राज्य में बारिश में तेजी आने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक एक जुलाई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। चारधाम यात्रा मार्ग ऋषिकेश, केदारनाथ और ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग अवरुद्ध है।

ऋषिकेश बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग सिरोबगड़ के पास बाधित

मानसून की बारिश से सबसे ज्यादा असर चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ा है। भारी बारिश से बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित है। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार ऋषिकेश गंगोत्री व ऋषिकेश यमुनोत्री मार्ग यातायात के लिए खुला है। जबकि ऋषिकेश बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग सिरोबगड़ के पास बाधित है। जबकि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग चालू है। प्रदेश भर में 68 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध है। जिनमें सबसे ज्यादा बागेश्वर में 18 मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं।

आकाशीय बिजली की चपेट में आया युवक, मौत

कपकोट में शिखर मूल नारायण मंदिर जा रहा एक युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। उनकी टीम में शामिल अन्य चार श्रद्धालु घटना में बाल-बाल बच गए । पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मूल रूप से बागेश्वर जिले और हाल नैपंतनगर (ऊधमसिंह नगर) निवासी 28 वर्षीय हेमंत राठौर पुत्र राम सिंह राठौर परिजनों के साथ शिखर मूल नारायण मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। मंदिर से लगभग पांच मीटर नीचे रास्ते में बताया जा रहा है कि वह आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इससे वे गंभीर रूप से झुलस गए थे, जबकि अन्य लोग बाल-बाल बच गए। एसडीआरएफ की टीम ने रात में मशक्कत के बाद हेमंत का रेस्क्यू किया।

पहाड़ी से आये पत्थर की चपेट में आने से मौत

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वारी गाड के पास आंध्र प्रदेश निवासी एक तीर्थ यात्री की पहाड़ी से आये पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक तीर्थ यात्री अपने अन्य साथियों के साथ गंगोत्री धाम की यात्रा करने के बाद उत्तरकाशी की ओर आ रहा था। जिला आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार घटना सांय 06 बजे की है।

ये भी पढ़ें-ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग ​करनी है तो अब दो माह का करना होगा इंतजार, जानिए क्यों

English summary

Weather alert, if you are on Char Dham Yatra, then be careful, know when it is heavy and when it is very heavy rain