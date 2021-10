VIDEO: भारी बारिश से उत्तराखंड की नदियों में उफान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा, कई लोगों की जान गई

देहरादून। विदा होते मानसून की बारिश और आंधी से उत्तराखंड में काफी नुकसान हुआ है। यहां कई नदियों में बाढ़ आ गई है और निचले इलाके डूब रहे हैं। बीआरओ (सीमा सड़क संगठन), एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उफनते लामबगड नाले की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। कल इस नाले में एक कार फंस गई। जिसमें सवार लोगों को बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) ने बचाया। इसी तरह केदारनाथ मंदिर से लौटते समय लगातार बारिश के बीच जंगल चट्टी में फंसे करीब 22 श्रद्धालुओं को भी बचाया। उन्हें गौरी कुंड में शिफ्ट किया गया। वहीं, चलने में कठिनाई का सामना कर रहे एक 55 वर्षीय भक्त को स्ट्रेचर पर ले जाया गया।

उत्तराखंड में कई मौतें, तीर्थयात्री फंसे भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र से बहने वाली नंदाकिनी नदी में बाढ़ आई हुई है..जिससे इलाके में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। जिससे भूस्खलन का भी खतरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि, नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। एक बुजुर्ग ने कहा कि, मानसून की विदाई के बाद हो रही बारिश ने हमारे यहां तबाही मचा रखी है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड में भारी बारिश से 3 की मौत हुई है। चारधाम यात्रा रोकनी पड़ी बिगड़ने हालातों की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा रोकनी पड़ी है। लगभग 5 हजार यात्री फंसे बताए गए हैं। आज कई स्थानों पर बीआरओ (सीमा सड़क संगठन), एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लोगों को बचाने में लगी हुई हैं। न्यूज एजेंसी द्वारा यहां के कई इलाकों की वीडियो और तस्वीरें जारी की गई हैं...जिनसे हालत को समझा जा सकता है। उत्तराखंड-केरल में ही नहीं, इन सभी 22 राज्यों में 21 अक्टूबर तक होगी भारी बारिश- IMD पूर्वानुमान केरल में सर्वाधिक नुकसान उत्तराखंड के अलावा देश के कुछ और राज्यों में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की जानें गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान केरल में हुआ है, जहां बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, दर्जनों लोग लापता हैं। उधर, बंगाल में 20 अक्टूबर तक बारिश के आसार हैं।

#WATCH | Uttarakhand: SDRF & Police y'day rescued around 22 devotees stuck at Jungle Chatti amid incessant rainfall, while coming back from Kedarnath Temple. They were shifted to Gauri Kund. One 55-yr-old devotee, who was facing difficulty in walking, was shifted on a stretcher. pic.twitter.com/lVkFFHS8Dj — ANI (@ANI) October 19, 2021

#WATCH | Uttarakhand: Nandakini River swells as Chamoli region continues to experience incessant rainfall, causing a rise in its water level. pic.twitter.com/D97Z9xsWOE — ANI (@ANI) October 19, 2021

#WATCH | Uttarakhand: Occupants of a car that was stuck at the swollen Lambagad nallah near Badrinath National Highway, due to incessant rainfall in the region, was rescued by BRO (Border Roads Organisation) yesterday. pic.twitter.com/ACek12nzwF — ANI (@ANI) October 19, 2021

