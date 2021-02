Uttarakhand Tragedy: सुरंग में ड्रोन की मदद से रेस्क्यू टीमें तलाश रहीं रास्ता, सामने आया वीडियो

Uttarakhand

oi-Akarsh Shukla

Uttarakhand Tragedy: उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद राहत बचाव का कार्य उद्धस्तर पर जारी है। रविवार को आई भीषण प्राकृतिक तबाही की चपेट में आने वाले लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारतीय वायुसेना और नौसेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। इस बीच चमोली में तपोवन के पास सुरंग में फंसे लोगों के बाहर निकालने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जा रही है।

बता दें कि अभी तक अचानक आई बाढ़ से 30 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच तपोवन के पास सुरंग में फंसे लोगों को भी बाहर निकालने का काम जारी है। हादसे के तीसरे दिन भी अभी तक कई मजदूरों के सुरंग में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में सामने आए रेस्क्यू ऑपरेशन के वीडियो में देखा गया कि आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सहित सभी रेस्क्यू टीमें मिलकर टनल में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं। सुरंग में रास्ता तलाशने के लिए अब ड्रोन की मदद भी ली जा रही है।

आईटीबीपी ने एक बयान जारी कर कहा कि एसडीआरएफ, सेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सुरंग साफ करने का काम जारी है। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। सुरंग के अंदर ड्रोन भेजा गया है ताकि यह पता किया जा सके कि आगे कहां तक रास्ता साफ किया जा सकता है। आईटीबीपी के मुताबिक अब साइट पर मशीनें लौट आई हैं और मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। बता दें कि आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड त्रासदी के लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा नहीं है और पानी का लेवल भी कम हो गया है। साथ ही 5 क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत भी शुरू कर दी गई है।

#WATCH: A joint team of ITBP, NDRF, SDRF & other sister agencies entered into the tunnel (being cleared off debris). Drone camera used to see the feasibility to enter beyond the cleared site inside the tunnel. Machines back on the job of clearing the slush: ITBP

(Source: ITBP) pic.twitter.com/akaqkD1sUB