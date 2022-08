उत्तराखंड में ठगों के निशाने पर वित्त मंत्री से लेकर सीनियर अफसर, किस तरह चूना लगाने की फिराक में है शातिर ठग

Uttarakhand

देहरादून, 26 अगस्त। उत्तराखंड में वित्त मंत्री से लेकर सीनियर अफसर ठगों के निशाने पर हैं। ठगों ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की डुप्लीकेट आवाज निकाल कर ठगी का प्रयास किया। जबकि व्हाट्सएप पर एसीएस राधा रतूड़ी और पिटकुल के एमडी अनिल कुमार के नाम का इस्तेमाल कर ठगी का प्रयास किया है। बताया गया है कि ठगों ने इन अधिकारियों की फोटो यूज कर कर्मचारियों से पैसे की मांग की। तीनों प्रकरण थाने में दर्ज करा दिए गए हैं। जिनकी जांच शुरू हो गई है।

कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की डुप्लीकेट आवाज निकाल कर पैसे हड़पने की कोशिश

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नाम से ऋषिकेश में एक साइबर कैफे संचालक को फोन आया।

जिसमें फोन करने वाला व्यक्ति खुद को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पीएसओ बताया। ठग ने संदीप परमार से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फीस के नाम पर 21 हजार 863 रुपए जमा करने को कहा। जिसके बाद वह कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की डुप्लीकेट आवाज निकाल कर संदीप से बात करता है। इस पूरी बातचीत के दौरान ठग व्हाट्सएप चैट के जरिए भी संदीप पर जल्दी पैसा डालने का दबाव बनाते रहते हैं। मामले का खुलासा होते ही वित्त और संसदीय कार्य मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल के जनसंपर्क अधिकारी ताजेन्द्र नेगी की तरफ से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद उनको इस बात की जानकारी मिली थी कि कोई व्यक्ति उनका नाम लेकर और उनके जैसी हुबहू आवाज निकाल कर किसी से पैसे मांग रहा है। उन्होंने अपने ओएसडी को कहकर ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ठग ने मंत्री की बहन की फीस के नाम पर पैसे हड़पने की कोशिश की।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पिटकुल के एमडी के नाम का प्रयोग कर कर्मचारियों से पैसे की मांग

दो अन्य मामलों में उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पिटकुल के एमडी अनिल कुमार के नाम को इस्तेमाल कर ठगी की शिकायत सामने आई है। पटेलनगर थाने में दर्ज मुकदमे में पुलिस को बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति ने 16 अगस्त को पिटकुल के एमडी अनिल कुमार के नाम का प्रयोग कर कर्मचारियों से पैसे की मांग की। व्हाट्सएप पर उनकी फोटो, नाम, पदनाम इस्तेमाल किया गया है। 15 अगस्त को अपर मुख्य सचिव और पिटकुल की चेयरमैन राधा रतूड़ी के नाम से व्हाट्सएप पर उनकी फोटो लगाकर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों से पैसे की मांग की गई।

