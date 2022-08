5वीं कक्षा से टीवी पर सीखते-सीखते खुद ही पकड़ने लगा सांप, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल तो वन विभाग ने दे दी नौकरी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 4 अगस्त। देहरादून के सहसपुर में एक युवक ने 5वीं कक्षा से सांप को रेस्क्यू करना शुरू किया। टीवी पर सांप पकड़ने के तरीके सीखने के बाद जब युवक ने सांपों को रेस्क्यू करना शुरू किया तो वन विभाग की टीम ने उसे अपने साथ काम दे दिया। इसके बाद युवक को वन विभाग में नौकरी भी मिल गई है।

English summary

On seeing the rescue on TV from class 5th, the snake itself started catching, it went viral in social media, then the forest department gave the job