इस शहर में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से वसूले जाएंगे 500 रुपये जुर्माना, जानिए क्या है कोविड अपडेट

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 27 अप्रैल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में एक बार फिर शासन, प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। राजधानी देहरादून में कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार शहर में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूलने के​ निर्देश दिए हैं। साफ है कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर अब फिर से चालान वसूला जाएगा। लंबे समय से लोग कोविड प्रतिबंध का पालन नहीं कर रहे हैंं। ऐसे में एक बार फिर कोविड के केस सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिसके बाद पुलिस भी अब सख्ती दिखाते हुए नजर आएगी।

कोरोना के 16 नए मामले, इनमें देहरादून में 13

उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। इनमें देहरादून में 13, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में एक-एक मामले शामिल हैं। मंगलवार को कोरोना के दो मरीज स्वस्थ हो गए। अब प्रदेश में कोरोना के 87 एक्टिव केस हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 96 प्रतिशत से अधिक है। मंगलवार को 1683 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए जबकि 1521 की रिपोर्ट आई है।

स्कूलों में कोविड के केस आने से डरा महकमा

राजधानी में शिक्षण संस्थानों में कोरोना के केस सामने आने के बाद प्रशासन सख्ती दिखाने लगा है। सोमवार को शहर के नामी द दून स्कूल के एक छात्र में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। छात्र के कोरोना संक्रमित मिलने पर स्वास्थ्य महकमा भी सतर्क हो गया। जिस पर विभाग ने स्कूल परिसर को सैनिटाइज करने व दो दिन तक बाहरी लोग की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश स्कूल प्रशासन को दिए। साथ ही छात्र के संपर्क में आए अन्य छात्रों और कर्मचारियों की भी कोरोना जांच कराने को कहा गया है। इसी दौरान डालनवाला क्षेत्र स्थित कारमन स्कूल में भी एक शिक्षक की कोरोना जांच रिपोर्ट पाजिटिव आई है। जिसके बाद स्कूल परिसर को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल में दो दिन तक बाहरी लोग की आवाजाही पर रोक रहेगी। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मंगलवार को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी कोरोना संक्रमित पाए गए, उन्होंने खुद इसकी जानकारी सार्वजनिक कर अपने आसपास रहने वालों को कोविड जांच कराने की सलाह दी है। वहीं इससे पहले ब्राइटलैंड्स स्‍कूल में भी एक छात्रा कोरोना संक्रमित मिली थी। साथ ही एक उच्च शिक्षण संस्थान में भी एक छात्रा संक्रमित पाई गई। जिसके बाद से शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है।

ये भी पढ़ें-जानिए कौन हैं देवभूमि उत्तराखंड में न्याय के देवता, जो कि पहली बार निकले हैं संदेश यात्रा पर

English summary

500 rupees fine will be charged from those who go out without masks in this city, know what is covid update