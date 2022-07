Cyber alert: सावधान, मोबाइल पर हेलो बोलना भी पड़ सकता है भारी, साइबर फ्रॉड के नए मामले हैं चौंकाने वाले

Uttarakhand

देहरादून, 25 जुलाई। साइबर क्राइम आधुनिक युग में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में साइबर अपराधी आए दिन फ्रॉड के नए नए तरीके अपना रहे हैं। इतना ही नहीं साइबर क्राइम के कुछ ऐसे केस पुलिस के सामने आ रहे हैं जो कि हैरान करने वाले हैं। कई मामलों में पीड़ित के बिना ओटीपी शेयर किए या फिर जानकारी शेयर के ही पीड़ित के खातों से रकम गायब हो जा रही है। जिसमें चंद सेकेंड में फोन पर बातचीत करते ही खाते से रकम उड़ रहे हैं। इतना ही नहीं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट की इमेज भेजकर भी साइबर अपराधी लोगों को ठग रहे हैं।

सेकेंडों में हजारों रूपए उड़ाए

अगर आप किसी अनजान मोबाइल नंबर से बात कर रहे हैं तो ये शातिर साइबर अपराधी भी हो सकता है। जो कि आपके फोन उठाते ही आपके खाते में सेंध मार देगी। ऐसा ही एक मामला रूडकी से सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सफीपुर निवासी उमेश मैन्दोला ने तहरीर देकर बताया कि 14 जुलाई को 6 बजे के आसपास अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। कॉल पर 40 से 50 सैकेंड के बीच बातचीत हुई थी।जिसके बाद फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में 27 हजार और 1666 रुपये खाते से निकलने की जानकारी मिली थी। एसबीआई के पोर्टल पर शिकायत करने पर 1666 रुपये तो रिफंड हो गए। लेकिन 27 हजार रुपये खाते में रिफंड नहीं हो पाए थे। मामले की जानकारी बैंक और साइबर सेल को दी थी। पुलिस ने ठगी के केस में एक खाता धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर ऐश्वर्य पाल ने बताया कि रूड़की क्षेत्र में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें फोन पर बातचीत करते ही अकाउंट से पैसे निकलने की शिकायत आ रही है। इतना ही नहीं आजकल कई पीड़ितों को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के इमेज केे साथ भी ऐसे लिंक आ रहे हैं जिन्हें क्लिक करते ही अकाउंट से पैसे कटने की कंप्लेन आ रही है।

वर्क फ्रॉम होम की हामी पड़ गई भारी

एक अन्य मामला काशीपुर से आया है। यहां एक महिला ने साइबर क्राइम थाना को प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि दो माह पहले एक साइबर ठग ने उसको एक लिंक भेजा। वर्क फ्रॉम होम पर काम करने का ऑफर दिया। साइबर ठग ने धोखाधड़ी कर दो माह से उसके साथ आनलाइन वेबसाइट के द्वारा टास्क पूरे करने के लिए 1 45 लाख रुपये का भुगतान गूगल.पे व एकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से करा लिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है।

