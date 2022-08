उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर बनेंगे कम से कम दो हेलीपोर्ट्स या हेलीपैड्स ,ये है सरकार की प्लानिंग

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 30 अगस्त। उत्तराखंड में पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने और हेली सर्विस की सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार पहल की जा रही है। इसके लिए मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार जैसे पर्यटक स्थलों में 2 या 2 से अधिक हेलीपोर्ट्स या हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने कहा कि इन हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स का ट्रैफिक प्लान अगले 20, 25, 50 साल के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए।

जॉय राइड्स व हिमालय दर्शन जैसी योजनाओं को संचालित किया जाए

मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने सचिवालय में प्रदेश में बनाए जा रहे हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों से प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जॉय राइड्स व हिमालय दर्शन जैसी योजनाओं को अधिक से अधिक स्थानों से संचालित किया जाए। मुख्य सचिव ने कुछ हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स के लिए कई बार बिड्स फेल होने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि टेंडर करते समय ग्राउंड रियलिटी के अनुसार रेट तय किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के साथ ही यहां की खूबसूरती और शांति के कारण की बहुत संभावनाएं हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स का मास्टर प्लान बनाते समय भविष्य की संभावनाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए प्लानिंग की जाए। इन हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स का ट्रैफिक प्लान अगले 20, 25, 50 साल के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए।

सही कीमत मिलने पर निजी भूमि को खरीदा जा सकता है

मुख्य सचिव ने कहा कि मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार जैसे पर्यटक स्थलों में 2 या 2 से अधिक हेलीपोर्ट्स या हेलीपैड्स बनाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नए प्रस्तावित हेलीपोर्ट्स या हेलीपैड्स में फीजिबिलिटी शीघ्र करवा ली जाए।उन्होंने कहा कि हेलीपोर्ट व हेलीपैड का मास्टर प्लान बनाते समय भविष्य की संभावनाओं और आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि इनके लिए भूमि चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे उद्देश्य की पूर्ति हो। सही कीमत मिलने पर निजी भूमि को भी हेलीपोर्ट व हेलीपैड बनाने के लिए खरीदा जा सकता है। इस दौरान सचिव दिलीप जावलकर, सीईओ यूकाडा सी रविशंकर सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।

उत्‍तराखंड मे हैं कुल 83 हेलीपैड

उन्होंने कहा कि रामनगर में हेलीपोर्ट व हेलीपैड काफी सफल हो सकते हैं। ऐसे में इनका यहां निर्माण किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 83 हेलीपैड हैं। इनमें 51 सरकारी और 32 निजी हैं। इस समय 22 हेलीपैड निर्माणाधीन है।

