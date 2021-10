उत्तराखंड में अनोखा आंदोलन अपनों के खिलाफ क्यों ड्यूटी करने को मजबूर हैं पुलिसकर्मी, जानिए क्या है मामला

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 4 अक्टूबर। उत्तराखंड में एक अनोखा आंदोलन हो रहा है। उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे बढ़ाने की मांग पर पुलिसकर्मियों के परिजन सड़क पर उतर चुके हैं। ऐसे में परिजनों को आंदोलन से रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी भी करनी पड़ रही है। 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर उत्तराखंड पुलिस के सिपाहियों के परिजनों ने पहले गांधी पार्क पर धरना दिया, बाद में सीएम आवास कूच किया। बाद में डीजीपी और सीएम के आश्‍वासन पर ही आंदोलन को स्‍थगित किया।

ये भी पढ़ें-उत्तराखंड में शुरू हुआ एक और 'चिपको आंदोलन', 11000 पेड़ों की जिंदगी बचाने सड़क पर उतरे लोग

English summary

Unique movement in Uttarakhand, why policemen are forced to do duty against their own families, know what is the whole matter