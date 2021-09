'उत्तराखंड में भी हो दलित सीएम', हरीश रावत के ऐलान में छिपा है गहरा राज, जानिए असली कहानी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 23 सितंबर।पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने के बाद कांग्रेस दलित कार्ड को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पंजाब प्रभारी और पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में भी दलित सीएम बनाने को लेकर अपनी राय रखी है। जिससे कांग्रेस के अंदर और भाजपा में भी बैचेनी साफ नजर आ रही है। हरीश रावत के दलित सीएम बनाने को लेकर क्या है रणनीति, जानने की कोशिश करते हैं।

English summary

'There should be Dalit CM in Uttarakhand too', there is a deep secret hidden in Harish Rawat's announcement, know the real story