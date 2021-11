20 नवंबर को बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट, लेकिन 4 दिन पहले क्यों हो जाती है प्रक्रिया शुरू, जानिए

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 16 नवंबर। उत्तराखंड के चारधामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 20 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद बदरी विशाल के दर्शन शीतकाल में पांडुकेश्वर में होंगे। लेकिन कपाट बंद करने की प्रक्रिया 4 दिन पहले मंगलवार से शुरू हो गई है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कपाट बंद होने की प्रक्रिया 4 दिन पहले होने की मान्यता पूजा अर्चना का काम नारद भगवान को सौंपने की प्रक्रिया से है।

English summary

The doors of Badrinath will be closed on November 20, but why the process starts 4 days before, know