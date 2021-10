जिस दिन केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी, उसी दिन शिव का जलाभिषेक करेगी कांग्रेस, जानिए क्या है वजह

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 30 अक्टूबर। चुनावी साल में भाजपा उत्तराखंड में दोबारा सत्ता पाने के लिए हर समीकरण साधने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए भाजपा हिंदुत्व कार्ड पर भी फोकस कर रही है। भाजपा अपने हिंदुत्व कार्ड के जरिए और पीएम नरेंद्र मोदी की इमेज को चुनाव में पूरा इस्तेमाल कर रही है। पीएम मोदी के केदारनाथ पुर्ननिर्माण को लेकर दिखाई गई रुचि और केदारनाथ में आदि गुरू शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम को भाजपा भव्य रुप देने में जुटी है। इस कार्यक्रम को 87 लोकेशन पर सीधे प्रसारण से जोड़ा जा रहा है। इधर भाजपा के हिंदुत्व कार्ड का काउंटर करने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार रणनीति में जुटे हैं। पहले पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले केदारनाथ जाकर पुरोहितों का विश्वास जीतना और अब पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेशभर में शिवालयों में जलाभिषेक का आयोजन करना। हरीश रावत की रणनीति का हिस्सा है।

ये भी पढ़ें-Uttarakhand Elections 2022: दीपावली के बाद फूटेंगे सियासी बम, हरक अब नहीं मानने वाले

English summary

The day PM Modi will go to Kedarnath, Congress will perform Jalabhishek of Shiva on the same day, know what is the reason