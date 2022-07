रामनगर हादसा: गांव वालों की बात मान ली होती तो तेज बहाव में नहीं बहती कार, बच जाती 9 ​लोगों की जिंदगियां

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 9 जुलाई। उत्तराखंड के रामनगर में हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। जबकि एक घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर ड्राइवर तेज बहाव में कार को आगे न बढ़ाता तो शायद हादसा न होता। ​जिस कार के साथ हादसा हुआ उसके चालक ने एक बार तेज बहाव देखकर कार को पीछे खींच लिया था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी कार रपटे से पार हो गई। यह देखकर चालक ने अपनी कार भी आगे बढ़ा ली। एक बार पीछे खींचने के बाद कार चालक ने दोबारा कार को तेज बहाव में आगे बढ़ाया और दर्दनाक हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ग्रामीणों ने आवाज भी मारी, लेकिन चालक नहीं रुका और तेज बहाव में आगे बढ़ा दी। जिसके बाद अचानक कार अनियंत्रित हो गई और पलट गई। इससे कार के शीशे टूट गए। एक महिला कार से छिटककर बाहर गिर गई और बाकी कार में फंस गए।

ये भी पढ़ें-अमरनाथ में फंसे उत्तराखंड के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सीएम ने संभाली कमान, यात्रियों से की फोन पर बात

English summary

Ramnagar accident - Had the villagers obeyed, the car would not have drifted in the fast current, the lives of 9 people would have been saved