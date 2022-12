Doon University की बेटियों ने किया कमाल, 36 गोल्ड मेडलिस्ट में से 24 छात्राएं, राष्ट्रपति ने भी की तारीफ

दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में 36 गोल्ड मेडल्स में से 24 मेडल छात्राओं को प्राप्त हुए हैं, जबकि सोलह शोधार्थियों में से आठ बेटियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है।

दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने 36 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। समारोह में वर्ष 2021 के स्नातक, परास्नातक एवं पी.एच.डी के 669 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 36 विद्यार्थियों में 24 छात्राएं शामिल थीं। जिन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की थीम 'उभरती नारी शक्ति' को चरितार्थ किया।

English summary

President Draupadi Murmu honored 36 meritorious students at the third convocation of Doon University. In the ceremony, 669 students of graduation, masters and Ph.D. of the year 2021 were awarded degrees. Out of 36 students who received gold medals, 24 were girl students. Who characterized the theme of the University's convocation 'Ubharti Nari Shakti'.